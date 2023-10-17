Gonca Vuslateri, Türkiye'yi kötüleyenlere isyan etti 2.5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendisini Amerika'da doğum için arayan insanların Türkiye'yi saatlerce kötülediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı hiç istemiyorum." açıklamasıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri'den, geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti.

Vuslateri'nin, 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Hamile olduğu öğrenilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Evet, hamileyim"

"Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

"Gelene 'git' demiyorum"

"'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş, annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

"Mükemmel bir sevgilim var"

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı... Ne isterse o!

"Çocuğun özlük hakları için evleneceğim"

Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım."

Şu dönemde her şeyi merak eden bir durumda olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, hamile olduğunun duyulduğundan sonra başından geçen bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Salak insanlar beni aramasın"

Amerika'da doğum için sürekli arandığını söyleyen Vuslateri, yapılan konuşmaları aktardı. Amerika'da doğum için Türkiye'yi saatlerce kendisine kötüleyen insanlara sitem eden ünlü oyuncu, "Salak insanlar beni aramasın." dedi.

İşte Vuslateri'nin o paylaşımından ara başlıklar:

"Bazı insanlar ulaşıyor ve saflıkla bu süreçte ben de dinliyorum ve merak ediyorum.

"Bu insanlar Türk"

Birileri arıyor ve bana Amerika’da doğumu anlatıyor. Saatlerce Türkiye’yi kötüleyerek Amerika’da doğum yapmanın çok mantıklı olduğunu söyleyen aptal saptal ve maalesef Türk olan insanlar. Aramayın sizi dinlemeyeceğim. Şimdiden gelen bu 6. mesaja da toplu cevap vermiş olayım.

Yani çocuğunuz elbette yurt dışında doğabilir. Vatandaşlık hakkıyla beraber ileride eğimle ilgili yurt dışına ya da bir başka ülkeye gönderdiğinizde ekonomik anlamda bazı kolaylıklarla karşılaşmak için yollayabilirsiniz.

"Amerika’dan izlediği haberlerin ağzıyla"

Ama bu Amerika’da doğum yaptırmak ve bundan komisyon olmak için saatlerce Türkiye’yi kötüleyen, saatlerce Amerika’dan izlediği haberlerin sunum şekliyle Türkiye'yi politize eden insanları gerçekten dinlemek istemiyorum. Salak sulak insanlar beni lütfen aramasın."