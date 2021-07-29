Gonca Vuslateri yeni tarzını paylaştı

Gonca Vuslateri, rol alacağı filmin setinden bir fotoğrafını yayınlayarak yeni tarzını sevenleriyle paylaştı.

Koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, burnunu açması için içinde kekik yağı olan kaynar suyu üzerine dökerek talihsiz bir kaza yaşamıştı. Belinden aşağısı ciddi şekilde yanan Vuslateri hemen hastaneye koşmuş, hem yanık hem de koronavirüs tedavisi görmüştü.

YENİ FİLMİ İÇİN ÇEKİMDE

Uzun bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Vuslateri, zor günleri geride bıraktı. Oyuncu, şu sıralar yeni film projesi için sette ter döküyor.

Güzel oyuncu son olarak, sette çekilen fotoğrafını 1 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşarak yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.

"HEYECAN DORUKTA"

Gönderisine "Güzel bir filmin bitmesine az kaldı... Heyecan dorukta. Ben de taburenin doruğundayım. Çünkü plan arası... Çünkü set çok güzel..." mesajını yazdı.

Uzun saçları ve şık tarzıyla dikkat çeken 34 yaşındaki Vuslateri'nin gönderisi, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.