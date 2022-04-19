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    Gonca Vuslateri'den annelik itirafı

    Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, annelik itirafı ile sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:48
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    Gonca Vuslateri'den annelik itirafı

    Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Vuslateri, sosyal medya hesabından bu defa  çocukluğunu anlattı.

    Anne olmakla ilgili de tweet'ler paylaşan Vuslateri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Ünlü oyuncu, şunları yazdı:

    "Anne olmak istemedim hiç... İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler.

    "Pedegoglar bile şok"

    'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı... Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak...

    "Öksüz bir çiftti anne babam"

    Ben de epey zorlukla darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü ama paylaşamayan... giden... sürgün kimlikler içinde... ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne babam...

    "Makul bir tip değildim"

    Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur, ipekböceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim. Babam kesmişti birini, ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı. Hiç unutmam, unutamam... Sabaha kadar kusmuştum.

    "Evden kaçardım"

    İstemediğim yemeği yemediğim gibi, istediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim."

    Gonca Vuslateri den annelik itirafı #1

    Gonca Vuslateri den annelik itirafı #2


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