Oyuncu Gonca Vuslateri, kendisinin sürekli benzetildiği şarkıcı Bendeniz'in taklidini yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Son günlerde Hakan Altun ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerini güldürdü.

Vuslateri'nin, şarkıcı Bendeniz'in taklidini yaparken çektiği video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"TAKİPÇİLERİME BENDEN BİR KIYAK"

Taklit konusunda son derece başarılı bir performans sergileyen Vuslateri, paylaşımına "Bendeniz'e ne kadar çok benziyorsunuz diyen takipçilerime bir kıyak" notunu düştü.

Gonca Vuslateri’den, Bendeniz taklidi İZLE

AŞK İTİRAFI

Şarkıcı Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Aşkını artık gizlemek istemeyen Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadıkları iddiasını doğrulayarak "Urla'da film çekimindeyim, çok mutluyum, mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.