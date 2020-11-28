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    Gonca Vuslateri'den Bendeniz taklidi

    Oyuncu Gonca Vuslateri, kendisinin sürekli benzetildiği şarkıcı Bendeniz'in taklidini yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 12:50
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 12:53
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    Gonca Vuslateri'den Bendeniz taklidi

    Son günlerde Hakan Altun ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerini güldürdü.

    Vuslateri'nin, şarkıcı Bendeniz'in taklidini yaparken çektiği video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    "TAKİPÇİLERİME BENDEN BİR KIYAK"

    Taklit konusunda son derece başarılı bir performans sergileyen Vuslateri, paylaşımına "Bendeniz'e ne kadar çok benziyorsunuz diyen takipçilerime bir kıyak" notunu düştü.

     

    Gonca Vuslateri’den, Bendeniz taklidi İZLE

    AŞK İTİRAFI

    Şarkıcı Hakan Altun ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

    Aşkını artık gizlemek istemeyen Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadıkları iddiasını doğrulayarak "Urla'da film çekimindeyim, çok mutluyum, mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

    Gonca Vuslateri den Bendeniz taklidi #1

    Gonca Vuslateri den Bendeniz taklidi #2

    Gonca Vuslateri den Bendeniz taklidi #3

    Gonca Vuslateri den Bendeniz taklidi #4

    Gonca Vuslateri den Bendeniz taklidi #5

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