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    Gonca Vuslateri'den Hakan Altun'a gönderme

    Hakan Altun'dan ayrıldığından beri kafa karıştıran paylaşımlarda bununan Gonca Vuslateri'den yeni bir gönderme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 09:42
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    Gonca Vuslateri'den Hakan Altun'a gönderme

    Aşk yaşmalarıyla herkesi şaşırtan oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun'un ayrılığı da olay yaratmıştı.

    HER ŞEY SİLİNDİ

    Sosyal medyada birbirini takipten çıkan ve fotoğrafları kaldıran ikiliden Vuslateri, yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırmaya devam ediyor.

    HAKAN'A DENİZ YILDIZLI GÖNDERME

    Vuslateri, "Deniz yıldızları hem kalpsiz hem de beyinsizdir" şeklinde bir tweeti alıntılayıp, "Bir yıldız daha kaydı demeyiz inşallah" yorumunda bulundu.

    Vuslateri'nin bu mesajı eski aşkı Hakan Altun'a gönderme olarak yorumlandı.

     

    Gonca Vuslateri den Hakan Altun a gönderme #1

    Gonca Vuslateri den Hakan Altun a gönderme #2

    Gonca Vuslateri den Hakan Altun a gönderme #3

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