Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım

ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımı, Hakan Altun'a gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz aralık ayında aşklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çiftin aşkı, 2021’in ilk günü sona ermişti.

TELEFONLAR KAPANDI

Vuslateri ve Altun, ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrılığın ardından iki ünlü ismin telefonlarını kapatması dikkat çekti.

GONCA'NIN LİSTESİ UZUN

Gonca Vuslateri’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Oyuncu, Instagram hesabında “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste.” yazılı bir paylaşım yaptı.