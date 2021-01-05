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- Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım
Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım
ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımı, Hakan Altun'a gönderme olarak yorumlandı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 11:53
- Güncelleme : 05.01.2021 - 12:00
Geçtiğimiz aralık ayında aşklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çiftin aşkı, 2021’in ilk günü sona ermişti.
TELEFONLAR KAPANDI
Vuslateri ve Altun, ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ayrılığın ardından iki ünlü ismin telefonlarını kapatması dikkat çekti.
GONCA'NIN LİSTESİ UZUN
Gonca Vuslateri’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Oyuncu, Instagram hesabında “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste.” yazılı bir paylaşım yaptı.