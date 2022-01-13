Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a tepki

İzzet Yıldızhan'a, Hande Yener'in ardından bir tepki de Gonca Vuslateri'den geldi.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili soru yöneltilen şarkıcı sosyal medyada tepki çeken açıklamalarda bulundu.

"BURASI TÜRKİYE"

Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Herkes ekranları başında çocuğuyla birlikte izliyor bu sahneleri. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz. Ve dikkat de etmeliyiz." şeklinde konuştu.

"B12 KULLAN"

Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener ise, Yıldızhan'ın bu sözlerine sessiz kalmadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcının ardından, Yıldızhan'a konuya ilişkin bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye..." ifadelerini kullandı.