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    Gonca Vuslateri'den Will Smith'e: Eline Sağlık

    Gonca Vuslateri ile Demet Akalın, tokadıyla Oscar'a damga vuran Will Smith'e sahip çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 13:56
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    Gonca Vuslateri'den Will Smith'e: Eline Sağlık

    Bu yıl 94. düzenlenen Oscar Ödül Töreni, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapıldı. Birçok değişik anlara sahne olan Oscar'da en çok Will Smith'in tokatı konuşuldu.

    Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film Ödülü Coda'nın olurken, Will Smith "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Will Smith'in ödülünü almadan önce yaptığı hareket geceye damga vurdu.

    TOKATI YEDİ

    Chris Rock, Smith'in yanında oturan eşine, yeni saç modeliyle ilgili espri yaptı. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti. Sunucu sahnede gülmeye devam ederken, Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi.

    Türkiye'de de gündem olan Smith'in tokatına Gonca Vuslateri ve Demet Akalın'dan destek geldi.

    "ELİNE SAĞLIK"

    Dünyaca ünlü oyuncu tebrik eden Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Eline sağlık Will Smith. Bizde olsa erkekler iş birliktelikleri bozulmasın diye karısıyla dalga geçen adamı eve after’a çağırırdı."

    "ADAMSIN"

    Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith'i destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı , "Eline sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli... O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık. Adamsın" dedi.

    Gonca Vuslateri den Will Smith e: Eline Sağlık #1

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    Gonca Vuslateri den Will Smith e: Eline Sağlık #5

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu VİDEO

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    Gonca Vuslateri den Will Smith e: Eline Sağlık #9

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    Gonca Vuslateri den Will Smith e: Eline Sağlık #11



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