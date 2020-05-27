Gonca Vuslateri'nden sert açıklamalar

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, neden diğer ünlü isimler gibi sosyal medyada canlı yayın yapmadığını açıkladı.

Koronavirüs günlerinde evlerinden dışarıya çıkmayan ünlü isimler vakitlerinin çoğunu sosyal medya hesaplarında geçiriyor. Canlı yayın modası başlatan ünlüler akıma katılmayan Gonca Vuslateri, sert açıklamalarda bulundu.

Vuslateri, takipçilerinden gelen ‘Neden canlı yayınlara katılmıyorsun?’ sorularına kayıtsız kalamayarak Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu.

Canlı yayın yapanları ti ye alan Vuslateri, yaptığı benzetmelerle de dikkat çekti:

"SADECE İZLİYORUM VE GÜLÜYORUM"

"Tuhaflık konusunda ahkam kesecek değilim ama bazı şeyleri izleyemiyorum. Anlatım dilleri bana göre değil. Ayağı kokan, dar pantolunlu erkek çocuk; çimenlerin üzerinde üniversiteli espri anlayışı vardır ya. Sonra herhalde İtalyan takım elbisesine mi ne geçtiler! Onları çok dinleyemiyorum diye oralarda yokum. Çok izliyorum, çok gülüyorum ama dahil olamıyorum.

O kadar her türlü sosyal mevzuda bir araya gelsek de sektör içi kabuğunda herkes birbirini tırmalamaya ve yaptığı işi kendi içinde küçümsemeye çok müsait bir ortam olduğumuz için espri konusunda orada sağacak çok şey bulabiliyoruz. Biri beni şiddetle gıdıklıyormuşcasına gülemiyorum. Oysa ki ben herkeslerden daha deliyim.

"MADEM ÇOK PARA VAR"

Madem böyle şeyler çok para getiriyormuş bende kendi reklamımı çekeyim diyorum. Eğlenirken bir yandan da cebimiz dolar Allah'a şükür. Elimizden geleni ardımıza koymayalım..."