Gonca Vuslateri'nin samimi itirafları: Bebeğinin babasını anlattı Yaklaşık olarak beş aylık hamile olan oyuncu Gonca Vuslateri, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı hiç istemiyorum." açıklamasıyla dikkat çeken Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Vuslateri'nin, 8 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile olduğu öğrenilmişti.

Hamile olduğu öğrenilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını şu sözlerle duyurmuştu.

Şimdi ise YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olan Gonca Vuslateri, birlikteliği hakkında konuştu.

Vuslateri, “İlişkimin beşinci ayında sürpriz bir gebelik. Ünlüler dünyasından uzak, ailenin mahremiyetine hizmet eden bir ilişkim oldu. Kala kaldım, çünkü evlilik düşünmüyordum.

"Bir noktada evleneceğiz”

Nikah konusuna gelince, çocuğun yasal hakları için her şeyden önce aile hukukunun üstünlüğüne inanan biriyim. Bir noktada evleneceğiz.” diye konuştu.

“Bir kızım olacak” diyen Vuslateri, “Ciddi bir ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ hayranıyım. İsmi Asya olursa hiç şaşırmam kendime.” dedi.

"Levent memur biri…”

Eşinin bilinmemesine ise oyuncu, “Medya gündeminin bir parçası olmak istemiyor. Çok şükür açılışlar, davetler hiç tarzı değil. Zamanı gelince bir gün bir yerde görünür. Google’da çıkmak ve ışıklar tepesinde olsun istemiyor, öyle bir hayat seçmemiş. Levent memur biri…” dedi.

Gonca Vuslateri programın ilerleyen dakikalarında ise İbrahim Tatlıses ile olan bir anısını şu sözlerle anlattı:

“İbrahim Tatlıses çok sıra dışı bir ses. Şu anda İbrahim Tatlıses'le ilgili bir gündem var, 'o çok iyi bir ses ama şöyle biri' diye. Bu hiç bir zaman bitmeyecek, bunu biliyoruz. Ama ekrana çıktığımda İbrahim Tatlıses’le ilgili konuştuğumda iyi özelliklerini konuşurum çünkü iyi özellikleri vurgulamak iyiyi çoğaltır. Sanatçıların yaptıkları işlerle Karakterlerini ayrı tutmak gerekiyor. Tutmazsak çok hayal kırıklığına uğrarız. Michael Jackson, Woody Allen, Bill Cosby bunlara örnek. Maalesef hastalıklı iç dünyalar var.

"19 yaşındaydım"

Yaşamımın en şok edici deneyimlerinden biriydi .İbrahim Tatlıses’in sette birazdan ne olacağını bilmesi. 19 yaşındaydım tanıştığımızda, diyaloğumuz hiç kopmadı. Benim onun evinde daha çok sinir krizi geçirmişliğim vardır. Masalara vura vura delirmişimdir, o da halime bakıp ağlamıştır. Oradan da hiçbir şey olmamış gibi çıkartmıştır beni."