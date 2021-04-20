Gonca Vuslateri’nin üstüne kaynar su döküldü

Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu belinden aşağıya devirince, hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Gonca Vuslateri, talihsiz bir kaza geçirdi. Üzerine kaynar su dökülen Vuslateri, ardından hastaneye kaldırıldı.

"BURNUMU AÇACAKTIM"

Gonca Vuslateri, yaşadıklarını Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile anlattı. Hastane odasından bir paylaşımda bulunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Covid-19, 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek, İstanbul’u çığlıklarımla ayağa kaldırdım.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Kök hücre tedavisi ile kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek. Neler neler geçmedi ki…

Cihangir’im, köpeklerim, sokak kedilerim size emanet birkaç gün. Sedasyonu almadan önce son cümlem şuydu; ‘Cissy’nin ilaçları…

Covid, daha iyi. ‘Abla sana olanlar olmuş, biz çok tutmayalım’ gibi davranıyor dünden beri.

"YİNE HAYATIMI KURTARDINIZ"

Her dakika benimle ilgilenen sağlık personellerini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Yine hayatımı kurtardınız, var olunuz! Gözlerim azıcık şişti tabii. Şuraya bir ‘Seni seviyorum Gonca’ yazarsanız oh ne ala! Sağlık! En önemlisi sağlık… Gerisi gelir…”