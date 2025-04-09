Gönül Yazar'dan kötü haber! Onur Akay herkesten dua istedi

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Türk Sanat Müziği sanatçısı ünlü sanatçı Gönül Yazar geçtiğimiz sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Bacağına pıhtı atması sebebiyle hastanede tedavi gören ünlü isim, daha sonra vasiyetini de açıklamıştı.

VASİYETİ

Gönül Yazar o dönem yaptığı vasiyet açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ve 'Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım.' ifadelerini kullanmıştı.

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyası hesabından yaptığı açıklamada "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" dedi.