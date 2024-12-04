Görenler gözlerine inanamadı! Oyuncu Berk Oktay yeni rolü için 20 kilo aldı

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Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlenmişlerdi. Ünlü çift, 21 Mayıs'ta Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Umut Yolcuları', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Berk Oktay, yeni projesi için bambaşka biri haline geldi.

20 KİLO ALDI

42 yaşındaki yakışıklı oyuncu Oktay, yeni dizisinde bir pehlivanı canlandıracak. Ünlü oyuncu, rolü için 20 kilo aldı.

"ÇOK EMEK"

Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, ''Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey.'' notunu yazdı.