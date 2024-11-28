Görenler gözlerini alamadı! Oyuncu Seda Bakan transparan elbisesiyle büyüledi

Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Seda Bakan son olarak yakın arkadaşı Hadise ile rol aldığı 'Esas Oğlan' dizisindeki sahneleriyle şu sıralar çok konuşuluyor.

Dizinin yayınlanan tanıtımı fazla müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı.

Seda Bakan bu duruma tepki göstermiş ve "Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler" ifadelerini kullanmıştı.

TÜLDEN ELBİSE GİYDİ

Ünlü oyuncu şimdi de son pozlarıyla gündeme geldi. Özel bir davete katılan Seda Bakan tülden elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Derin göğüs dekoltesi ile bakışları üzerine toplayan Seda Bakan kombinini gold zincir kemeri ve gold ayakkabıları ile tamamladı.