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    Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi

    Gözde Türker, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Anıl Güler ile pandemi kuralları kapsamında bir düğün yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 06:30
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    Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi

    'Kardeşlerim' dizisinde 'Harika' rolünü oynayan oyuncu Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. Pandemi nedeniyle düğünlerini daha önce erteleyen çiftin sonunda hayalleri gerçek oldu.

    YAKIN DOSTLARI YANIZ BIRAKMADI

    Dizide asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker'i, rol arkadaşları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman yalnız bırakmadı.

    Düğünden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. 25 yaşındaki Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

    Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi #1Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi #2Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi #3Gözde Türker ile Anıl Güler evlendi #4

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