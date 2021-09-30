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    Grup Hepsi yine bir arada! Artı 1 farkla... İşte son halleri

    Yasemin Yörük ve Eren Bakıcı geçtiğimiz temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alan Cemre Kemer'i ziyaret etti. Uzun zaman sonra bir araya gelmeleri, Grup Hepsi hayranlarını sevindirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:06
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    Grup Hepsi yine bir arada! Artı 1 farkla... İşte son halleri

    Cemre Kemer, geçtiğimiz temmuz ayında kızı Karla'yı dünyaya getirirken anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Güzel şarkıcıyı eski arkadaşları da yalnız bırakmadı.

    Uzun bir süre önce dağılan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı, Cemre Kemer'i ziyaret etti.

    Kemer, eski arkadaşları ve kızı ile çekildiği kareyi "Çok fazla duygu dolu, ifadeye dökemiyorum" notuyla Instagram'dan paylaştı.

    GÖZLER GÜLÇİN'İ ARADI

    Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde buzları eriten Hepsi Grubu, takipçilerini sevindirmişti.

    Eren Bakıcı ve Yasemin Yörük'ün ziyaretinde gözler Gülçin Ergül'ü aradı ancak Ergül o karede yoktu. Takipçileri "Gülçin gitti, bebek geldi" yorumlarında bulundu.

    İşte Grup Hepsi'nin son hali...

    Grup Hepsi yine bir arada! Artı 1 farkla... İşte son halleri #1

    Grup Hepsi yine bir arada! Artı 1 farkla... İşte son halleri #2

     

     

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