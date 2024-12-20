Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu Ceyda Düvenci, evlilik defterini kapatmadı

Haber Merkezi

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenmişti. Şakrak'tan Ali adında bir oğlu bulunan Düvenci, 8 yıl süren evliliğini 10 Temmuz 2023’te sonlandırmıştı.

Boşanma olayını çabuk atlatan ve yeni hayatına çabuk adapte olan Ceyda Düvenci, iş insanı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye adım attı.

Daha önce verdiği bir röportajda çok mutlu olduğunu dile getiren Düvenci, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

"HER GÜNÜM SÜRPRİZ"

Ceyda Düvenci ise "Benim için hayat zaten her gün sağlıklı uyanıyorsam, sevdiklerimle uyanıyorsam yeni bir sürpriz güzel bir sürpriz. Geçen gün Nükhet Duru dedi; bana doğum günüm ne zaman diye soruyorlar 'bugün diyorum' dedi. Ben de öyle düşünüyorum çok mutluyum, çok huzurluyum hayatımda böyle devam etmesi de en güzel sürpriz" dedi.

"Evlilik defteri kapandı mı?" sorusu üzerine ise oyuncu "Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam her zaman merhaba derim" yanıtını verdi.