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    Guido Senia eski sevgilisine geri döndü

    Guido Senia eski sevgilisine geri döndü

    Şeyma Subaşı ile bir dönem birlikte olan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 22:37
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    Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile uzun bir dönem ilişki yaşamıştı. Senia ile birlikteyken yaptıkları paylaşımlar çok konuşulmuşmuştu.

    Subaşı ile birlikteyken, eski sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmeyen Guido, tepki toplamıştı.

    Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırdı. Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar, "Sildirsene bunları" yorumları yapmıştı.

    Guido Senia eski sevgilisine geri döndü #1

    ESKİ SEVGİLİSİNE GERİ DÖNDÜ

    Şeyma Subaşı ile ilişkisini sonlandıran Guido, İnstagram hesabından fotoğraflarını silmediği eski sevgilisiyle yeniden ilişki yaşamaya başladı.

    Guido Senia eski sevgilisine geri döndü #2

    Guido Senia eski sevgilisine geri döndü #3

    Guido Senia eski sevgilisini unutamadı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Guido Senia eski sevgilisine geri döndü #4

     

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