Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı

Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile görüntülendi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile ilişkiye başlamıştı.

Pandemi döneminin başlarında Türkiye'ye gelen sevgililer sonrasında anlaşamayıp ayrılmıştı. Senia, ayrılığın ardından ünlü model İrina Shayk ile görüntülendi.

BERABER DENİZE GİRDİLER

Fotoğraflarda DJ Senia ile ünlü model Shayk'in beraber denize girdiği görülüyor. Bir süre denizde beraber eğlenen ikili, daha sonra plajda ağır adımlarla sohbet ederek kadrajdan uzaklaştı. Shayk'in İtalyan DJ'ye bir şeyler anlatması da gözlerden kaçmadı.