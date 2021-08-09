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    Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı

    Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 07:03
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 07:17
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    Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile ilişkiye başlamıştı.

    Pandemi döneminin başlarında Türkiye'ye gelen sevgililer sonrasında anlaşamayıp ayrılmıştı. Senia, ayrılığın ardından ünlü model İrina Shayk ile görüntülendi.

    BERABER DENİZE GİRDİLER

    Fotoğraflarda DJ Senia ile ünlü model Shayk'in beraber denize girdiği görülüyor. Bir süre denizde beraber eğlenen ikili, daha sonra plajda ağır adımlarla sohbet ederek kadrajdan uzaklaştı. Shayk'in İtalyan DJ'ye bir şeyler anlatması da gözlerden kaçmadı.

    Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı #1Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı #2Guido Senia, Irina Shayk ile tatil yaptı #3

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