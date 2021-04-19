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    Guido Senia, Melisa Döngel aşkı kısa sürdü

    Sosyal medyada tanışan Melisa Döngel ile Guido Senia Antalya'da buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 07:22
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    Guido Senia, Melisa Döngel aşkı kısa sürdü

    Şeyma Subaşı’yla yaşadığı ilişkiyle Türkiye'de tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da yakın takibe almıştı.

    Guido, Melisa'nın fotoğrafına yorum yapmış, güzel oyuncu da emoji’li bir mesajla yanıt vermişti. İddiaya göre ikili Antalya’da bir araya geldi.

    BVİRKAÇ GÜN TAKIDILAR

    Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi. Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum’a gitti, Döngel de Alaçatı’ya geçerek tatiline yalnız devam etti.

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