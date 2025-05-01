Haber Merkezi

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde 'Balalayka' filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kemal Sunal'ı her zaman anan eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşine olan büyük özlemini dile getiriyor. Sunal, son mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.

30 Nisan 1975 yılında Kemal Sunal ile hayatını birleştiren Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini özlemle anmaya devam ediyor.

"50 YIL BİTTİ"

Gül Sunal, Kemal Sunal ile nikah günü çekilen fotoğrafını, Instagram hesabından "Kemal, bugün 30 Nisan... 50 yıl bitti biz evleneli... Bu sözü çok düşündüm; 'Hangi anı tekrar yaşamak isterdim?' diye... Hani ilk buluştuğumuz gün Ankara'da Çankaya'dan Kızılay'a doğru el ele yürümüştük ya işte o... (30 Nisan 1975 Beyoğlu Evlendirme Dairesi)" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.