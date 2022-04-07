Eşi Kemal Sunal'ı sürekli cimrilikle suçlayanlardan artık usandığını söyleyen Gül Sunal, rahmetli oyuncuyu anlattı.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı. Ali ve Ezo adında iki çocuğu olan Sunal, "Kemal Sunal cimridir" iddialarına yanıt verdi.

Sunal, çektiği videoda; "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" dedi.

"Mağaza müdürü çok şaşırmıştı"

Alışveriş için Kemal Sunal'ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını söyleyen Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı. "Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum." diyen Gül Sunal, "Yıllarca Kemal'in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, 'Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak" diye sormuştu." ifadelerini kullandı.

Gül Sunal, Kemal Sunal'ı anlattı VİDEO

