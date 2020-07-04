- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Gülben Ergen 35 kiloluk elbisesiyle sahneye çıktı
Gülben Ergen 35 kiloluk elbisesiyle sahneye çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verdiği konserlerine Bodrum'da tekrar başlayan Ergen, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş şarkılarını seslendirdi.
- DHA
- 04.07.2020 - 14:31
Gülben Ergen, 4 ay sonra sahnelere geri döndü.
Koronavirüs nedeniyle uzun süre ara vermek zorunda kalan şarkıcı, Bodrum'da sahne aldı.
35 kilo ağırlığında Tolga Çam imzalı kıyafeti ile beğeni toplayan Ergen, neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.
HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI
Kendisini izleyenlerden sıkça alkış alan Ergen, konserinin bir bölümünde mekandaki misafirlerine sürpriz yaparak Serkan Kaya'yı sahneye aldı.
İkili birlikte "Yalnızlık" şarkısını seslendirdi.
ÜNLÜ İSİMLER DİNLEDİ
Gülben Ergen ve Serkan Kaya'yı Bodrum Günay'da Ali Poyrazoğlu, Aslı Hünel, Merve Özbey, Osman Müftüoğlu, Selin Ciğerci, Uğur Bayhan gibi ünlü isimler izledi.