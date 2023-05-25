Gülben Ergen ayaklarına gelen yorumu paylaştı Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Gülben Ergen, takipçisinden kendisine gelen ilginç mesajı ifşa etti.

ensonhaber.com

Sosyal medya sayfasından yaptığı yorumlarla sık sık konuşulan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, şimdi ise son paylaşımıyla gündemde.

Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Gülben Ergen şimdi ise ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra takipçisinin kendisine verdiği mesaja şaşırdı ve bu mesajı ifşaladı.

"Sende de fetişlik var"

Bir takipçi "Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına. Seni öpen okşayan olmadıktan sonra Gülben, yalnız kalma artık sev sevil en güzel çağındasın kadın olarak olgun ve de dolgun..." yazdı.

Gülben Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra gelen yorumlara "Ayak diye başlı başına bir konu var" yanıtını verdi.