Gülben Ergen: Ben demode değilim

Son haftalarda Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasındaki gerilim yeniden yükselmeye başladı.

Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.

Hülya Avşar’ın demode benzetmesine verdiği "Bana sallamak demode olmadı gitti." cevabı günlerce konuşulan Ergen, bu konu hakkında konuştu.

"DEMODE DEĞİLİM"

Ergen, “O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” dedi.