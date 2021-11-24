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    Gülben Ergen: Ben demode değilim

    Son haftalarda Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasındaki gerilim yeniden yükselmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:16
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    Gülben Ergen: Ben demode değilim

    Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, samimi açıklamalarda buldu.

    Hülya Avşar’ın demode benzetmesine verdiği "Bana sallamak demode olmadı gitti." cevabı günlerce konuşulan Ergen, bu konu hakkında konuştu.

    "DEMODE DEĞİLİM"

    Ergen, “O iyi bir pas olsaydı güzel bir gol olurdu. Ben 6 ayda bir kendini cilalayan bir kadınım. Bunlara cevap vermek bir çaba olur. Çünkü ben kendini yenileme konusunda karşısındakini çatlatan biriyim. Tabii ki demode değilim.” dedi.

    Gülben Ergen'in geçmişten bugüne saç stilleri FOTO GALERİ

    Gülben Ergen: Ben demode değilim #1

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