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    Gülben Ergen: Çocukları okula yollarım

    Gülben Ergen, okullar açılırsa çocuklarını yollayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 08:47
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    Gülben Ergen: Çocukları okula yollarım

    Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün sevgilisi Emre Irmak'la bir restoran çıkışı görüntülendi. Keyfi yerinde olan Ergen, çocuklarının okul süreciyle ilgili sorulara yanıt verdi.

    "OKULLAR AÇILDI ARTIK"

    Ergen, "Her şey yolunda, iyiyim. Korona ile ilgili her şey yolunda giderse çok güzel olacak. Tatil bitti. Okullar açıldı artık, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum." diye espri yaptı.

    "BENİM ÇOCUKLAR BÜYÜDÜ"

    Demet Akalın'ın kızı Hira'ya ders vermesi için öğretmen tutacağı hatırlatılınca Ergen, "Benim çocuklarım artık büyüdü arkadaşlar, küçük olanlar ortaokula büyük olan liseye başladı. O yüzden böyle bir şansımız yok. Online eğitime katılıyoruz ama okullar açılırsa seve seve ben çocuklarımı okula yollayacağım." dedi.

    "GÜVENİYORUM"

    Şarkıcı, sözlerine "Öğretmenlere de güveniyorum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da güveniyorum. Tüm okulların önlem konusunda elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haber bekliyoruz, gelir gelmez anaokullarının açılışına başlayacağız." diyerek devam etti.

    Gülben Ergen: Çocukları okula yollarım #1

    Gülben Ergen: Çocukları okula yollarım #2

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