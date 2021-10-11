Euro
10.3931
0.1%
Dolar
8.975
0.07%
Altın
507.24
0.08%
Borsa
1.416
1.31%
Bitcoin
516.312
4.18%
EXEN Coin
23.28
9.55%
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Gülben Ergen, Demet Akalın'a cevap verdi

    Kendini hayır işlerine adayan Demet Akalın'ın sözleri, Gülben Ergen'i kızdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülben Ergen, Demet Akalın'a cevap verdi

    Önceki akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, köy okulu yaptırmaya karar verdiğini açıkladı. Akalın, konuşmasında Gülben Ergen'i hedef aldı.

    "GÜLBEN GİBİ PARA TOPLAMAYACAĞIM"

    Ünlü şarkıcı "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum.” dedi. Demet Akalın'ın sözleri. Gülben Ergen'i kızdırdı.

    Kendisi hakkında yapılan habere "Heralde şaka" yorumunu yapan Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi:

    "İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKLİ"

    "Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."

    Gülben Ergen, Demet Akalın a cevap verdi #1Gülben Ergen, Demet Akalın a cevap verdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir