Gülben Ergen, Demet Akalın'a cevap verdi

Kendini hayır işlerine adayan Demet Akalın'ın sözleri, Gülben Ergen'i kızdırdı.

Önceki akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, köy okulu yaptırmaya karar verdiğini açıkladı. Akalın, konuşmasında Gülben Ergen'i hedef aldı.

"GÜLBEN GİBİ PARA TOPLAMAYACAĞIM"

Ünlü şarkıcı "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum.” dedi. Demet Akalın'ın sözleri. Gülben Ergen'i kızdırdı.

Kendisi hakkında yapılan habere "Heralde şaka" yorumunu yapan Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi:

"İKİ KİŞİNİN AYNI ANDA GÜLMESİ GEREKLİ"

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."