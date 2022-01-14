Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluştu

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 8 yıl evli kaldığı Mustafa Erdoğan'la çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Üç erkek çocuk annesi şarkıcı Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, 2012 yılında evliliklerini bitirmişlerdi. Çiftin, ihanet iddiası ile evliliklerine son verdikleri konuşulmuştu.

8 yıllık evliliğin ardından çocukları için sık sık bir araya gelen ikilinin, samimi halleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Gülben Ergen'in yaptığı paylaşım "Aşk yeniden" yorumlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

"SIRTIN YERE GELMESİN"

Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En saydığımız misafirimiz uğradı bu akşam. Birlikte karne tatili planları programları yaptık. Anne babalar ayrılmaz. Karı kocalık bitebilir. Anne babalık bir ömür. Mustafa Erdoğan, sırtın yere gelmesin. Başarın mutluluğun daim olsun." ifadelerini kullandı.