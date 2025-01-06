Gülben Ergen Ferdi Tayfur'un mal varlığının konuşulmasından rahatsız oldu

Haber Merkezi

Antalya'da 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, ölümünden sonra mal varlığıyla gündemde.

Yıllarca Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı olan Tayfur'un büyük bir servet kazandığı ortaya çıktı.

Sanatçının Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

"ÇALIŞMIŞ, KAZANMIŞ"

Bu yatırımlar sosyal medyada konuşulurken şarkıcı Gülben Ergen isyan etti.

Ergen, paylaşımında "Ferdi Ağabey'in malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazı yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun." dedi.