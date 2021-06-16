Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses ile buluştu

Gülben Ergen, eski dostu Tatlıses'le çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Bodrum'da tatil yapan Gülben Ergen, yakın dostu İbrahim Tatlıses ile buluştu. Tatlıses'in daveti üzerine çocuklarıyla birlikte ünlü türkücünün villasına giden Ergen, birlikte yemek yedi.

Tatlıses ile çekilen samimi bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ergen şu ifadeleri kullandı:

"GEL CİĞER YAPACAĞIM"

"Alooo Efendim Merkez Nerdesin nerde?

Evdeyiz, sen?

İzmir’den Bitez’e geldim ben.

E gel çocuklar görsün seni. Bizim evde yemek yiyelim.

Yok, yol geldim yorgunum, sen al çocukları gel. Ciğer yapacağım.

Aaa ne değişik sen ve ciğer. Lahmacun da yiyelim bari, yıllardır yememişsindir sen değişiklik olsun.

De hadi uzatma, konum atıyorum gelin.

Atlas Ares Güney düştük Bitez yollarına.

"İBRAHİM TATLISES'İ ANLATTIM"

Anıları, yılları bi daha anlattım onlara.

Pavarotti’nin şarkısı Osolemio'yu söylediğinden, on senelik tedavi sürecinden, sevenlerine kadar anlattım da anlattım.

İlk kez görecekler Tatlıses’i Heyecan yaptık:)

Bizi ne güzel karşıladı. Bizi ne güzel ağırladı. Bize ne güzel dersler çıkartacağımız gerçekler anlattı. Ama en çok şunu tekrar etti. "Sakın ola ipin ucunu bırakmayın. Sabır sabır sabır. Sabredin. Annenizi de babanızı da çok severim. Hep gelin" dedi.

Kesene , sofrana, sözüne, özüne sohbet merkez. İyi ki varsın İbrahim Tatlıses. Amca mısın? Dayı mısın? Ona pek emin olamadım ama bana hem dost, hem ağabeyi, hem ustasın ona çok eminim"