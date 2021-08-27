Gülben Ergen ikinci kez koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, iki kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayısı 215 milyonu geçti.

4,5 milyona yakın kişi ise virüse yenik düştü. Türkiye’de de bu sayı 52 bin 860’a ulaştı.

VAKA SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Aşılama ile virüs etkisini ilk zamanlara göre yitirirken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar vaka sayısında artışa neden oldu.

Mayıs-Haziran döneminde 4 binlerde seyreden vaka sayısı, şimdilerde 20 binlere dayandı.

İKİNCİ KEZ KORONA OLDU

Hayatı adeta felç eden korona, televizyon ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinden pek çok kişiye de bulaştı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı Gülben Ergen, ikinci kez testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“İKİ KEZ AŞIMI OLDUM”

Şarkıcı, "Korona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacaklar. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ RAHAT ETSİN"

“Aşı olunca korona olmuyorsunuz denmiyor. Olursanız entübe olmadan, muhtemelen hastaneye kaldırılmadan, rahat atlatabilirsiniz deniyor.” diyen Ergen, şöyle devam etti:

“Okulların açılması yaklaştıkça ölüm oranları çoğalıyor. Bu bilimsel çağrıya kulak verin. Artık okullar kapanmasın. Eğitim durmasın. Bireysel örnekler hayatın her alanında geçerli ama herkes için geçerli değil. Kapalı alanlarda aşı olanla olmayanın, aynı ortamda olmalarına kısıtlamalar gelecek. Okullar açılıyor. Annesi babası aşı olmuş çocukla, olmamış çocuk arasında gerilimler olacaktır. Çocuklarımız rahat etsin.”

AĞIR SEMPTOMLARA MARUZ KALMAMIŞTI

Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, daha önce yaptığı açıklamada ise "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım." demişti.