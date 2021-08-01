Gülben Ergen ile Berna Laçin birbirine girdi

Bodrum Yalıkavak’ta verdiği konserde Kenan Doğulu’nun ‘Yaparım Bilirsin’ adlı parçasını seslendiren ve “Yakarım Roma’yı da yakarım” sözleri tepki çeken Ebru Gündeş’e Gülben Ergen sahip çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ünlü isimler de tepkisiz kalmıyor.

Birçok isim ağaçlandırma kampanyasına destek veriyor, duyarlı olmaya davet ediyor. Yangınlarda yitip giden canlar için özellikle sosyal medyada birlik ve beraberlik çağrıları yapılıyor.

Ancak bu dönemde hassasiyetler de bir tık fazlalaşıyor.

Verilen konserler, çekilen eğlenceli videolar Türkiye’nin üzerine kabus gibi çöken bugünlerde pek kabul görmüyor.

“YAKARIM ROMA’YI DA YAKARIM” SÖZLERİNE TEPKİ

Pandemi dönemi boyunca sahnelere ara veren isimlerden biri olan Ebru Gündeş, yangından etkilenen Bodrum’un Yalıkavak ilçesinde konser verdi.

Konserinde Gündeş, Kenan Doğulu’nun ‘Yaparım Bilirsin’ adlı parçasını da seslendirdi.

Bu şarkı büyük tepkiye yol açtı. Sebebi ise parçanın bir cümlesinde “Yakarım Roma’yı da yakarım” kısmının geçmesi…

CEVABI GÜLBEN ERGEN VERDİ

Sosyal medyada eleştirilen Ebru Gündeş’e tepki gösteren isimlerden biri Berna Laçin oldu.

Laçin, "Yalıkavak'ta Ebru Gündeş programında 'Yakarım Roma'yı da yakarım' diye bütün beldeyi inletiyor aynı dakikalarda Bodrum'un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz" şeklinde bir tweet attı.

Berna Laçin’e cevabı Gülben Ergen verdi.

Şarkıcı, "Berna bu nasıl bir yorum. O sahnede aylardır yaşamaya mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provake etmek sana hiç yakışmadı." diye yazdı.

EBRU GÜNDEŞ’TEN SES ÇIKMADI

Tepkisini sürdüren Berna Laçin, Gülben Ergen’e "Repertuar seçimine şaşkınlığımla müzisyenlerin para kazanması bağlantısını kuramasam da geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi ben bakış açına saygı duymakla yetineyim" yanıtını verdi.

Tüm bunlar yaşanırken de milyonca seveni bulunan Ebru Gündeş’ten ses çıkmadı.