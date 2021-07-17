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    Gülben Ergen ile Seda Sayan Bodrum’da bir araya geldi

    Bir süredir oğullarıyla Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Gülben Ergen, meslektaşı ve yakın arkadaşı Seda Sayan ile buluştu. Birlikte tekneyle açılan ikili, keyifli anlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 12:36
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    Gülben Ergen ile Seda Sayan Bodrum’da bir araya geldi

    Yazı Bodrum'da geçiren Gülben Ergen, Seda Sayan ile buluştu.

    Tekneyle açılan ikiliden Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve "Bilin bakalım yanımda kim var?" notunu düştü.

    Ergen sonrasında Sayan ile olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

    "KULAKLARI ÇINLAYANLAR EL KALDIRSIN"

    Üç çocuk annesi, bu poz için “Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" diye yazdı.

    Sayan ise bu gönderiye; "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.

    Gülben Ergen ile Seda Sayan Bodrum’da bir araya geldi #1

    Gülben Ergen ile Seda Sayan Bodrum’da bir araya geldi #2

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