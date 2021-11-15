Gülben Ergen, imaj yeniledi

İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Gülben Ergen, yeni imajıyla herkesi şaşırttı.

Koronavirüs salgını boyunca çalışmayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, adeta o günlerin acısını çıkarıyor. Sahnelerden inmeyen Ergen, Bakırköy’de yer alan bir mekanda sevenleriyle buluştu.

İMAJ YENİLİĞİ

Gülşah Saraçoğlu tasarımı kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan Gülben Ergen, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını dev orkestrası eşliğinde söyledi.

İmaj yenileyen güzel şarkıcı yeni saçlarıyla dikkat çekti. Ergen'in yeni hali, sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ergen, sahne sonrası paylaştığı fotoğrafına şu notu düştü:

"İçin ve cildin güzelse, saçında, makyajında minik dokunuşlar güzeldir."





