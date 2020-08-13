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    Gülben Ergen, kendine yorum yazdı

    Instagram'dan yanlışlıkla kendine yorum yapan Gülben Ergen, sosyal medyanın diline düştü.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 08:58
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 08:58
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    Gülben Ergen, kendine yorum yazdı

    Aylar süren karantinadan çıkan Gülben Ergen, normalleşme sürecinin ardından tatilin tadını çıkarıyor.

    Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tatile dair bol miktarda keyifli kare paylaşan Gülben Ergen, bu paylaşımlara düştüğü notlarla hayata dair mesajlar da veriyor.

    "CAN KADIN"

    Ergen, hesabından yaptığı son paylaşıma “İnsanın kendisiyle barışık olması mutluluğu şifresi” yazmış ve çok sayıda beğeni almıştı.

    Başarılı şarkıcı, bu fotoğrafı yükledikten altı saat sonra kendisine “Can kadın” diye yorumda bulundu.

    Gülben Ergen, kendine yorum yazdı #1

    Gülben Ergen, kendine yorum yazdı #2

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