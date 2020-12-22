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    Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

    10 gün önce virüse yakalandığı öğrenilen şarkıcı Gülben Ergen’in, ağır semptomlara maruz kalmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:47
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    Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs tüm dünyada etkisini daha da artırarak sürdürüyor…

    Neredeyse 2 milyon kişinin ölümüne yol açan virüs, yerini şimdilerde yeni türüne bıraktı…

    Mutasyona uğrayan korona, bulaşmaz ya da taşıcıyı olmaz denilen çocuklarda bile görülebilme oranını yükseltti.

    GENÇ YA DA YAŞLI DİNLEMİYOR

    Çin’in yüzlerce ülkenin başına bela ettiği koronavirüs; yaşlı, genç, zengin ya da fakir dinlemiyor…

    Hemen hemen herkes bu hastalıktan nasibini alıyor… Tanınmış isimler de koronadan yakayı sıyıramıyor…

    Gülben Ergen koronavirüse yakalandı #1

    ÇOCUKLAR BABAYA GİTTİ

    Onlardan biri de şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen oldu.

    Ergen’in menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre, koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Şarkıcı, evde tedavi olurken; çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

    Ağır semptomlara maruz kalmadığı belirtilen Gülben Ergen’in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Gülben Ergen koronavirüse yakalandı #2

    Gülben Ergen koronavirüse yakalandı #3

    Gülben Ergen koronavirüse yakalandı #4

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