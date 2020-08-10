Gülben Ergen, Sadettin Saran için söyledi

Gülben Ergen, Sadettin Saran için söyledi

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Sadettin Saran'a ilk doğum hediyesini Gülben Ergen verdi.

İş insanı Sadettin Saran, yeni yaşını Assos’taki çiftliğinde verdiği özel bir partiyle kutladı. Saran’ın kızı Lal’in de katıldığı gecede Gülben Ergen sahneye çıktı.

SADETTİN'E İNDİRİM YAPTI

Ergen’in, yıllarca polemik yaşadığı ancak geçtiğimiz yıllarda barıştığı Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran’ın doğum günü partisinde sahne almak için, fiyatını 20 bin lira indirdiği öğrenildi.

PASTASI SARI-LACİVERT

56 yaşına giren Saran, doğum gününden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Sadettin Saran’ın pastası sarı-lacivert renkteydi.