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    Gülben Ergen, Sadettin Saran için söyledi

    Sadettin Saran'a ilk doğum hediyesini Gülben Ergen verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 08:13
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    Gülben Ergen, Sadettin Saran için söyledi

    İş insanı Sadettin Saran, yeni yaşını Assos’taki çiftliğinde verdiği özel bir partiyle kutladı. Saran’ın kızı Lal’in de katıldığı gecede Gülben Ergen sahneye çıktı.

    SADETTİN'E İNDİRİM YAPTI

    Ergen’in, yıllarca polemik yaşadığı ancak geçtiğimiz yıllarda barıştığı Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran’ın doğum günü partisinde sahne almak için, fiyatını 20 bin lira indirdiği öğrenildi.

    PASTASI SARI-LACİVERT

    56 yaşına giren Saran, doğum gününden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Sadettin Saran’ın pastası sarı-lacivert renkteydi.

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