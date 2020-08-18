Gülben Ergen: Servetim çocuklarım

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, konuk olduğu dergiye özel açıklamalar yaptı.

Gülben Ergen, bir derginin yaz sonu sayısının kapağında yer aldı.

Mustafa Erdoğan’la evliliğinden Atlas, Ares ve Güney adında 3 oğlu bulunan sanatçı, aile hayatıyla ilgili şunları söyledi:

"KENDİMİ KISITLAMAM"

“Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası.

‘Aman imajım şöyle görünür, böyle olur’ diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum.

‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin başkanıyım. 40 anaokulu açmışız ve her gittiğim programda, röportajda çocuklardan bahsetmemem mümkün değil.”