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- Gülben Ergen, sosyal medyadaki lüks hayatlara tepki gösterdi
Gülben Ergen, sosyal medyadaki lüks hayatlara tepki gösterdi
Gülben Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanlara isyan etti.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 09:27
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
3 çocuk annesi Ergen, sosyal medyada lüks hayatlarını paylaşanları topa tuttu.
49 yaşındaki şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"GÖZE SOKA SOKA PAYLAŞAN..."
"Ülkenin ekonomik durumu bu kadar zorluklar içerisindeyken...Artarak sinir bozan zamlar, özellikle çocuklu ailelerin milim milim hesap yapmalarını gerektirirken...
"KOYUN CAN DERDİNDE KASAP MAL"
Yaşadığı (hak etse bile) ulaşılması zor, özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes! Koyun can derdinde kasap mal"