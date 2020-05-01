Gülben Ergen: Yaşlılara 1 saat izin verilsin

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Gülben Ergen, 65 yaş üstüne getirilen yasak nedeniyle evden çıkamayan annesinin çok sıkıldığını yazdı. Ü;nlü şarkıcı, Gülser Ergen’in isteklerini sosyal medyada dile getirdi.

İşte Ergen'in o paylaşımı

"İNSAN GÖRMEYİ ÖZLEMİŞ"

“Annemle geçen günümün gecemin keyfi tarifsiz. Nasıl uyumlu, nasıl kaygısız, nasıl özenli ve dikkatli. ‘Yaşlılara 1 saat yürüyüş izni verseler’ diyor sadece. Bacakları açılırmış, bir markete gidermiş, mahallesindeki esnafı bir görür, hatır sorarmış. Maskesini de takarmış. Vallahi insan görmeyi pek özlemiş. Neyse ki dizileri ve kitapları varmış ama böyle de olmazmış. 65 yaş üstünün de ruh sağlığı varmış. Beden sağlığı kadar önemliymiş. Neyse isyan etmiyormuş, buna da şükürmüş.”