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    Gülben Ergen'den Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki

    Gülben Ergen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İzmir depremi acısına aldırmadan Cadılar Bayramı kutlayanlara tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 07:51
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    Gülben Ergen'den Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki

    Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde yaşanan acılara umursamadan Cadılar Bayramı kutlayan ve sosyal medyadan paylaşanlara Gülben Ergen'den sert tepki geldi.

    Twitter hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:

    "CADILAR BAYRAMI YERE BATSIN"

    "Cadılar Bayramı yere batsın! Hayatını yaşayanların paylaşımlarını görmek istemiyorum! Ölüm, hüzün, acı, dram, yokluk, korku, kaygı tek gündemim. İnsanlar hastanede, evladını arayan, korona kaygısı yaşayan… Benim güzel ülkem yastadır! Yasta olmayan, bunu hissedemeyen herkes uzak"

    Gülben Ergen den Cadılar Bayramı nı kutlayanlara tepki #1

    Gülben Ergen den Cadılar Bayramı nı kutlayanlara tepki #2

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