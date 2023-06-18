Gülben Ergen'den çarpıcı itiraf: Boşanmayı seven biriyim Bir televizyon programına konuk olan şarkıcı Gülben Ergen, biten evliliklerinden bahsetti. "Ben boşanmayı severim" diyen Ergen, Mustafa Erdoğan'la 8 yıl süren evliliğinin bitme nedenini de açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu.

İlk evliliğini 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile, ikinci evliliğini ise 2014 yılında Erhan Çelik ile yapan Gülben Ergen'de çarpıcı evlilik ve boşanma itirafları geldi.

"Boşanmayı seven biriyim"

Samimi açıklamalarda bulunan Gülben Ergen'in "Boşanmayı seven biriyim" çıkışı dikkat çekti.

"Evlilik iyi gitmiyorsa neden duruyorsun?"

Evlilik için saygı, güven ve sevgi lazım diyen Ergen şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumla ilgili travmatik anılarım yok. Bir türlü boşanamayan bir anne ve babanın çocuğuydum. Keşke daha önce boşansalardı. Ben boşanmayı seven biriyim. Evlilik iyi gitmiyorsa neden duruyorsun? Boşanın yani...



Evliliği sürdürmeye çalışanların saygısını anlıyorum. Saygı, sabır, uyarmak... Bunlar olmadıysa herkes yoluna. Saygı, güven ve sevgi lazım.

"Çocuğuma yaşlılıkta bana baksın diye bakmıyorum"

İşte Gülben Ergen’in açıklamalarından satır başları:

Ben çocuklara 'senin için evliliğimi devam ettirdim' denmesini sevmiyorum. Çocuk senden böyle bir şey istemedi; senin o işine geldi, çocuğu da bahane ediyorsun. 'Senin için saçımı süpürge ettim' deniliyor, etme... Ben çocuklarıma böyle bir şey söylemiyorum. Onlara yaptığım fedakarlık benim annelik görevim.



Annelik fedakarlığı cakası yapılması gereken ya da çocuğun burnundan getirilmesi gereken bir şey değil. Çocuğuma yaşlılıkta bana baksın diye bakmıyorum. Ziyaretime gelirse de teşekkür ederim. Evladın bu bedelle büyütülmesine kızıyorum.

"En değerli dostum Mustafa Erdoğan'dır"