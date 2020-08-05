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    Gülben Ergen'den maske paylaşımı

    gülben Ergen, yaptığı bir paylaşımla maskenin önemini bir kez daha hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 08:35
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    Gülben Ergen'den maske paylaşımı

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden Gülben Ergen, bu defa maske kullanımının önemine dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

    Koronavirüs vakalarının dünya genelinde yeniden artışa geçmesinin ardından Instagram hesabından maskeli bir fotoğrafını paylaşan Ergen altına da şunları yazdı:

    "MASKENİ TAKMAYI UNUTMA"

    “Maskeni takmayı unutma… Sadece corona ya değil, kötü söze de, kutulanmış paketlenmiş gıdalara da, dedikoduya da… Ağzından giren, çıkanı, nefsini mikroptan virüsten ve her türlü zarardan koru”

    Gülben Ergen'den maske paylaşımı #1

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