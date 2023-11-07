Gülben Ergen yılanlı sahne elbisesiyle espri yaptı: 'Göğsümde çok yılan taşıdım' Önceki akşam Ataköy'de bir mekanda sahneye çıkan Gülben Ergen, yılan figürlü kıyafet tercih etmesinin nedenini açıkladı.

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İstanbul'da müzikseverlerle buluşan Gülben Ergen, önceki akşam Ataköy'de bir mekanda sahneye çıktı. Yılan figürlü kıyafetine seyircinin laf atması üzerine ünlü şarkıcıdan esprili bir açıklama geldi.

Gülben Ergen, hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle dikkat çakti.

Derin yırtmaçlı ve yılan figürlü elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, seyircisiyle sohbet etti.

"Göğsümde çok yılan taşıdım"

Ünlü isim, konuklar elbiseye övgü yağdırınca "Bu elbisenin adı göğsümde çok yılan taşıdım. Yılanlardan ilham alındı bu tasarımda." sözleriyle espri yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'Sen Gidince' parçasını single olarak yayınlayan Gülben Ergen, şarkıya klip çekmeye hazırlandığını duyurdu.