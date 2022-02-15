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    Gülben Ergen'e bakirelik sorusu soruldu

    Gülben Ergen, takipçisinin bakirelik sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 13:16
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    Gülben Ergen'e bakirelik sorusu soruldu

    Son zamanlarda Güşah Saraçoğlu imzalı transparan kıyafetlerle sahneye çıkan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir türlü beğenilmeyen tarzıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

    "İYİ İNSAN OLMAK ÖNEMLİ"

    Sosyal medyada aktif olan ünlü isimler arasında yer alan Ergen, bu defa takipçisinin kendisine sorduğu "Bakirelik önemli mi?" sorusuyla gündeme geldi.

    Diğer ünlü isimlerin aksine Gülben Ergen,  takipçisine yanıt vermeyi tercih etti. Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.

    Gülben Ergen e bakirelik sorusu soruldu #1

    Gülben Ergen e bakirelik sorusu soruldu #2

    Gülben Ergen e bakirelik sorusu soruldu #3

    Gülben Ergen e bakirelik sorusu soruldu #4


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