Gülben Ergen'e bakirelik sorusu soruldu

Gülben Ergen, takipçisinin bakirelik sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Son zamanlarda Güşah Saraçoğlu imzalı transparan kıyafetlerle sahneye çıkan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir türlü beğenilmeyen tarzıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

"İYİ İNSAN OLMAK ÖNEMLİ"

Sosyal medyada aktif olan ünlü isimler arasında yer alan Ergen, bu defa takipçisinin kendisine sorduğu "Bakirelik önemli mi?" sorusuyla gündeme geldi.

Diğer ünlü isimlerin aksine Gülben Ergen, takipçisine yanıt vermeyi tercih etti. Ergen sorulan bu bakirelik sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını verdi.