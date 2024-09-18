Gülben Ergen'in hançer detaylı elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Gülben Ergen için tasarladığı hançerli elbise sosyal medyada gülndem oldu. Elbiseyi beğenen kadar beğenmeyen de çok oldu.

Haber Merkezi

Jüri olduğu moda programlarında girdiği polemiklerle tanınan ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, yakın arkadaşı Gülben Ergen'i dillere düşürecek bir elbise daha tasarladı.

Sırt dekoltesinde hançer desenli beyaz bir elbise giyen Gülben Ergen, sosyal medyada gündem oldu.

Instagram hesabından elbisesiyle video yayınlayan ünlü şarkıcı şunları yazdı:

Sırtından bıçaklanarak yaşamaya alışkın kadınlar, fışkıran kanı da, saplanan hançeri de kostümüne aksesuar yapabilirler.

Hem de kar beyaz kostüme.

Daha önce de hançer detaylı elbise giyen Gülben Ergen'e yine bu elbiseleri Gülşah Saraçoğlu tasarlamıştı.

HANÇERLİ ELBİSEYE TİYE ALINDI

İşlettiği bu hançer motifini neredeyse her sene Gülben Ergen'in sırtına koyduran Saraçoğlu'nun bu takıntısı merak konusu oldu.

Son elbiseye de sosyal medyadan adeta yorum yağdı.

İşte Hançerli elbiseye pılan yorumlardan bazılar:

- "Hani Gülben'e hiçbir şey olmazdı."

- "Seren Gülşah Saraçoğlu'na Gülben için elbise tasarlatmış"

- "Koluna da canım anam yazsaymış"

- "Emanet ihtiyacı olan sırtımdan alsın"