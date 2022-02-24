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    Gülcan Arslan Dubai'de

    Tatil yapmayı seven ünlü isimlerden oyuncu Gülcan Arslan, dört mevsimi aynı anda yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 08:42
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    Gülcan Arslan Dubai'de

    Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan, tatile ara vermiyor.

    1 AYDA 3 KEZ AYRILDI

    Güzel oyuncu, 1 ayda 3 kez ayrılıp barıştığı Murat Kazancıoğlu ile bir süre önce Kayseri Erciyes’te tatil yapmıştı. Oyuncu dağların zirvesinden denize indi.

    SIKILDI DUBAİ'YE GİTTİ

    Soğuktan sıkılan Arslan, sıcak diyarlara uçup Dubai'ye ısınmaya gitti. Bikiniyle çektirdiği kareleri 194 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Gülcan Arslan'a beğeni yağdı.

    Oyuncu, düzgün fiziğinin yanı sıra dövmesiyle ilgili mesajlar da aldı.

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