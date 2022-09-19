Gülcan Arslan'dan mayolu pozlar

Leopar desenli bikinisiyle yılan pozunu paylaşan başarılı oyuncu Gülcan Arslan'a yorum yağdı.

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

"su yılanı var mıymış?"

Arslan, leoparlı bikinisiyle deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Bir bak bakayım su yılanı var mıymış?" notuyla paylaştı.

Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.