Gülçin Ergül: Evlendiğini sosyal medyadan öğrendim

Gülçin Ergül, Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Ergül, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.

"KIRGIN DEĞİLİM"

Şarkıcı, "Buluşma fırsatımız olmadı. Ben de herkes gibi sosyal medyadan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi o kadar yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık zaten" ifadesini kullandı.