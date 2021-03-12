Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, kötü haber geldi.

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Instagram'ın hikayeler bölümünden hastane odasında çektiği kareyi yayınlayan Ergül, "Maalesef ki, Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok!" dedi.